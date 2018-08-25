Внедрить новый дизайн в шаблон joomla3

Ссылка на макеты и на сайт

yadi.sk/d/IwaEHePd3aRE6Y

Задача внедрить новый дизайн в текущий шаблон сайта. Желательно оставить позиции текущих модулей. И оставить скрипты для аналитики, срм и виджетов.

Пример верстки шапки на главной как на этом сайте. transitplus.ru Адаптивность на ваше усмотрение. Можно по сетке бутсрап. Либо как на представленном сайте.

Пишите ваши предложения.