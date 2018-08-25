подстановка контента в зависимости от текущего поддомена сайта 1. сделать админ часть по заполнению необходимых таблиц 2. реализовать работу сайта на поддоменах 3. реализовать для каждого поддомена подстановку своего контента ...
Внедрить новый дизайн в шаблон joomla3
Ссылка на макеты и на сайт
Задача внедрить новый дизайн в текущий шаблон сайта. Желательно оставить позиции текущих модулей. И оставить скрипты для аналитики, срм и виджетов.
Пример верстки шапки на главной как на этом сайте. transitplus.ru Адаптивность на ваше усмотрение. Можно по сетке бутсрап. Либо как на представленном сайте.
Пишите ваши предложения.
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