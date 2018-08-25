Внедрить новый дизайн в шаблон joomla3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок167 просмотров

Ссылка на макеты и на сайт 

yadi.sk/d/IwaEHePd3aRE6Y 

Задача внедрить новый дизайн в текущий шаблон сайта. Желательно оставить позиции текущих модулей. И оставить скрипты для аналитики, срм и виджетов. 

Пример верстки шапки на главной как на этом сайте. transitplus.ru Адаптивность на ваше усмотрение. Можно по сетке бутсрап. Либо как на представленном сайте. 

Пишите ваши предложения.

7 лет назад
mail189
Сергей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров