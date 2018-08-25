Разработать DIG сервис по примеру

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Создать аналог сервиса digwebinterface.com

  • UI устраивает, но если есть возможность (при сохранении той же логики) - открыта к предложениям по реализации за доп. оплату.
  • Реализовывать donations не нужно.
  • Особо волнуется вопрос реализации back-end: что от нас нужно, что подойдет (автономный VPS или Amazon AWS)?
Нужно предварительная оценка в вашей заявке по:

- стоимости реализации (за проект);

- предварительным срокам (сроки не горят) 

Спасибо.

7 лет назад
laretti
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров