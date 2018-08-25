Интеграция через api c crm

Задача

Задача сделать виджет для амосрм, который нацелен на работу с вк мессенжером в карточке сделки в срм системе:

В амо есть возможность подключения к вк паблику и дальнейшему созданию

новых сделок с теми, кто пишет в личные сообщения паблика.

Но сам чат бот пока не удобен для быстрой настройки воронки.

По этому стоит задача в создание виджета, который сможет:

Отслеживать поступающие сообщения из вк мессенжера в амосрм и когда человек к

пишет определенное слово, то переводить человека его на следующий этап

воронки

+ добавление тега

Те должна быть возможность добавления правил по которым:

- ключевое слово = перевод на определенный этап сделки в воронке

- ключевое слово = добавление тега к сделке

Обязательные требования

Должна быть возможность как-то потом мне дать инструкцию, чтобы я мог сам настраивать данную интеграцию для воронки

Цену можно обсудить.

Оплата строго по завершению проекта!