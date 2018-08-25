Интеграция через api c crm

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки146 просмотров

Задача 

Задача сделать виджет для амосрм, который нацелен на работу с вк мессенжером в карточке сделки в срм системе:

В амо есть возможность подключения к вк паблику и дальнейшему созданию

новых сделок с теми, кто пишет в личные сообщения паблика. 

Но сам чат бот пока не удобен для быстрой настройки воронки. 

По этому стоит задача в создание виджета, который сможет:

Отслеживать поступающие сообщения из вк мессенжера в амосрм и когда человек к

пишет определенное слово, то переводить человека его на следующий этап

воронки 

+ добавление тега 

Те должна быть возможность добавления правил по которым: 

- ключевое слово = перевод на определенный этап сделки в воронке 

- ключевое слово = добавление тега к сделке 

Обязательные требования 

Должна быть возможность как-то потом мне дать инструкцию, чтобы я мог сам настраивать данную интеграцию для воронки 

Цену можно обсудить.

Оплата строго по завершению проекта!

7 лет назад
Avram-ko
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров