Создать аналог сервиса digwebinterface.com UI устраивает, но если есть возможность (при сохранении той же логики) - открыта к предложениям по реализации за доп. оплату.Реализовывать donations не нужно.Особо волнуется вопрос реализации back-end: что от нас нужно, ...
Добавление автообновлемых записей на вордпресс
Здравствуйте. Нужно сделать автообновляемую страницу, которая будет брать данный с другого сайта.
Для примера есть страница https://terrikon.com/champions-league , нужно что бы эти данные скопировались на мою страницу и несколько раз в день обновлялись, откуда данные будут браться нет разницы, главное что бы они обновлялись. Таких таблиц нужно несколько ( на разные чемпионаты ).
Пожалуйста, сразу пишите цену за которую Вы готовы это сделать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для массовой регистрации на сайте требуется обучить imacros и показать основы js. Необходимо объяснить как в imacrose сделать: при подключение файла csv выбрать линию Как генерировать случайную линию Как ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
В настоящий момент компьютерная и мобильная версия сайта pominkimsk.ru, сделанного предыдущим программистом меня не устраивает. Необходимо: - Добавить скорости в загрузке - Убрать огрехи в верстке - Сделать грамотные ссылки ...Завершен7 лет назад
Google аналитика уже установлена, нужно проанализировать текущую ситуацию и обозначить зоны роста. Результаты не обязательно нужны подробные, лучше кратко, но обоснованно. Нужно будет удаленно подключиться к моему рабочему столу. Займёт, думаю, не более 30 минут.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $3
Необходимо сделать несколько мелких правок по css Работа не сложная Подробности в ТЗВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать скрипт,в котором будет генерироваться случайное число от 2 до 12.Веб-программирование17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать: Homepage Products structure Single product page и меню. Все материалы есть.Завершен7 лет назад
никаких драг н дропов. нужен человек который разрабатывал под впВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $65
Требуется Python или Golang программист. Можно выполнить задание на любом из 2-х языков. Более полное описание в trello. Нужно выполнит 3 задания, за каждое задание плачу 1500 рублей. 1.Распарсить сайт libex(точка)ru и ...Завершен7 лет назад
У меня есть небольшой опыт программирования, и я в течение нескольких лет в качестве хобби создавал для себя небольшой веб-сервис, который теперь стал функциональным, и мне готовы платить за доступ к нему, так что я ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад