Добавление автообновлемых записей на вордпресс

Здравствуйте. Нужно сделать автообновляемую страницу, которая будет брать данный с другого сайта.

Для примера есть страница https://terrikon.com/champions-league , нужно что бы эти данные скопировались на мою страницу и несколько раз в день обновлялись, откуда данные будут браться нет разницы, главное что бы они обновлялись. Таких таблиц нужно несколько ( на разные чемпионаты ).

Пожалуйста, сразу пишите цену за которую Вы готовы это сделать.