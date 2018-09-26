Добавление автообновлемых записей на вордпресс

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Завершен7 заявок163 просмотра

Здравствуйте. Нужно сделать автообновляемую страницу, которая будет брать данный с другого сайта.

Для примера есть страница https://terrikon.com/champions-league , нужно что бы эти данные скопировались на мою страницу и несколько раз в день обновлялись, откуда данные будут браться нет разницы, главное что бы они обновлялись. Таких таблиц нужно несколько ( на разные чемпионаты ).

Пожалуйста, сразу пишите цену за которую Вы готовы это сделать.

WordPress
7 лет назад
guest_14928979714832
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$40
1 день
Заказ был выполнен быстро, качественно, + получил полные инструкции дабы в дальнейшем смог сам делать. Рекомендую.
Оплата вовремя. Задание поставлено чётко.

Заявки фрилансеров

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад