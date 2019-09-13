Доработать каталог на сайте битрикс

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки154 просмотра

Доработать каталог на сайте битрикс согласно ТЗ.

7 лет назад
ava007
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад