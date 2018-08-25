Написать софт

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Есть список сайтов, у меня нет от них доступов, сайты не мои

Необходимо написать софт, который будет туда добавлять анкеты из файлы CSV

Сколько такое будет стоить? 

Задание срочное

7 лет назад
zlomotr
Данила 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Это дурачок. Получил программу. Скрылся на день без оплаты. Потом появился, обещал что оплатит потом и больше, только сделай ещё программу для другого сайта. Я предложил расстаться по хорошему. В итоге оставил отрицательный отзыв, коий который сайт weblancer выставил на обозрение без проверки. Ну а запрос в арбитраж weblancer стоит $8.

Заявки фрилансеров

poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад