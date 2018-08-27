Нужно написать автоматические тесты для API бекенда на NodeJS и React приложения. Тестировать нужно и корректные сценарии и сценарии с отправкой/получением не полных данных, некорректных данных. Чтоб они работали ...
Не большие правки сайта
Есть небольшая работа
Сайт https://www.recipesofmeal.com/
Задачи:
1. Поднять логотип в левый верхний угол.
2. В подвале заменить цвет ссылок при наведении мыши чтобы были отлична от фона.
3. В низу сайта под подвалом, где указан год изменить цвет фона близкий к шапке.
4. В рубриках «Кулинарные рецепты без глютена» и «Продукты без глютена» есть значки которые размещены рядами и столбцами. Необходимо сделать следующее:
- при изменении расширения экрана или использовании мобильного устройства они должны перестраиваться под это устройство;
- надписи под ними выставить по центру;
- убрать рамку.
Выбранный исполнитель
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