Не большие правки сайта

Есть небольшая работа

Сайт https://www.recipesofmeal.com/

Задачи:

1. Поднять логотип в левый верхний угол.

2. В подвале заменить цвет ссылок при наведении мыши чтобы были отлична от фона.

3. В низу сайта под подвалом, где указан год изменить цвет фона близкий к шапке.

4. В рубриках «Кулинарные рецепты без глютена» и «Продукты без глютена» есть значки которые размещены рядами и столбцами. Необходимо сделать следующее:

- при изменении расширения экрана или использовании мобильного устройства они должны перестраиваться под это устройство;

- надписи под ними выставить по центру;

- убрать рамку.