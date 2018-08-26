Нужно написать автоматические тесты для API бекенда на NodeJS и React приложения. Тестировать нужно и корректные сценарии и сценарии с отправкой/получением не полных данных, некорректных данных. Чтоб они работали ...
Доработка плагина для форума XenForo
Нужно доработать плагин форума складчины (сырая версия на руках), реализовать отчетность, процент партнерам, некоторые мелкие правки.
Интересуют разработчики которые уже сталкивались с подобной работой.
ТЗ предоставлю в личной переписке, стоимость и сроки обговорим там же
Заявки фрилансеров
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