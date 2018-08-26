Доработка плагина для форума XenForo

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Нужно доработать плагин форума складчины (сырая версия на руках), реализовать отчетность, процент партнерам, некоторые мелкие правки.

Интересуют разработчики которые уже сталкивались с подобной работой.

ТЗ предоставлю в личной переписке, стоимость и сроки обговорим там же

XenForo
7 лет назад
velisir
Кладик 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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