Внести правки в сайт на modx

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Закрыт3 заявки178 просмотров

выполнить правки для сайта zolruno.ru (задачи на скриншотах, сайт на modx) +

+в корзину и в "купить в один клик" добавить поле "промокод".никакого доп. функционала к нему не нужно, нужно чтобы просто на почту падал

MODX
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Пропал, работу не доделал.

Заявки фрилансеров

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад