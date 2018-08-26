Нужно поставить плагины на форум на движке xenforo

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Закрыт1 заявка155 просмотров

У меня есть форум на xenforo. Нужно поставить на него следующие плагины: очки репутации у пользователей, чат, плагин изменения стиля форума, плагин изменения иконок форума. 

XenForo
7 лет назад
Exploit001
Арсений 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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