Нужно написать автоматические тесты для API бекенда на NodeJS и React приложения. Тестировать нужно и корректные сценарии и сценарии с отправкой/получением не полных данных, некорректных данных. Чтоб они работали ...
Нужно поставить плагины на форум на движке xenforo
У меня есть форум на xenforo. Нужно поставить на него следующие плагины: очки репутации у пользователей, чат, плагин изменения стиля форума, плагин изменения иконок форума.
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