Есть работающий скрипт формы заявки на ajax на сайте, его нужно подключить к другим двум формам(которые имеют другую верстку) на других сайтах. Ко всем сайтам имею доступ.
Плеер потокового радио (icecast) для сайта
Необходимо разработать проигрыватель icecast потоков или допилить плагин существующего host1661459.hostland.pro сделать приблизительно такой как на сайте radiorecord.ru
Возможности:
Выбор потока из нескольких радио станций
Каждая радиостанция должна иметь свой логотип или изображение которое мы зададим сами и название
При нажатии на логотип или название радиостанции должен начаться проигрыш соответствующей станции.
При проигрывании радиостанции должно отображаться: названия трека и имя исполнителя + захват изображения с last.fm
Необходимые знания:
js, php, css, html
Заявки фрилансеров
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