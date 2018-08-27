Плеер потокового радио (icecast) для сайта

Необходимо разработать проигрыватель icecast потоков или допилить плагин существующего host1661459.hostland.pro сделать приблизительно такой как на сайте radiorecord.ru

Возможности:

Выбор потока из нескольких радио станций

Каждая радиостанция должна иметь свой логотип или изображение которое мы зададим сами и название

При нажатии на логотип или название радиостанции должен начаться проигрыш соответствующей станции.

При проигрывании радиостанции должно отображаться: названия трека и имя исполнителя + захват изображения с last.fm

Необходимые знания:

js, php, css, html