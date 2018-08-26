Есть работающий скрипт формы заявки на ajax на сайте, его нужно подключить к другим двум формам(которые имеют другую верстку) на других сайтах. Ко всем сайтам имею доступ.
Сайт копия
Есть прототип сайта . Необходима копия сайта , в редакции с нашими контактами и формами.
Сайт , с формами , с минимальным дизайном .
Сфера транспорт .
Этот сайт с нашими контактами должен оказатся на нашем хостинге .
Заявки фрилансеров
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