Сайт копия

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок208 просмотров

Есть прототип сайта . Необходима копия сайта , в редакции с нашими контактами и формами.

Сайт , с формами , с минимальным дизайном . 

Сфера транспорт .

Этот сайт с нашими контактами должен оказатся на нашем хостинге .

7 лет назад
guest_15353157377841
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров