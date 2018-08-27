Программа для рерайта небольших текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка162 просмотра

Пример.  

Есть исходный небольшой текст (на английском) в виде технических параметров продукции или небольшое описание.  

К примеру телефон.  

Возможно ли написать программу которая при внесении этого текста сможет сгенерировать текст интересный ? небольшой, но чтоб он был читабельный. все что есть в интернете перепробовали. качество плохое. В том числе платные с парсингом (50% дает целевой текст а 50 не целевой) 

Или может быть также варинт- парсинг всей инфо в интернете и выдача уникального небольшого текста (короткое читабельное описание) 

Откликнитесь если интересно. детали при переписке.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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