Программа для рерайта небольших текстов

Пример.

Есть исходный небольшой текст (на английском) в виде технических параметров продукции или небольшое описание.

К примеру телефон.

Возможно ли написать программу которая при внесении этого текста сможет сгенерировать текст интересный ? небольшой, но чтоб он был читабельный. все что есть в интернете перепробовали. качество плохое. В том числе платные с парсингом (50% дает целевой текст а 50 не целевой)

Или может быть также варинт- парсинг всей инфо в интернете и выдача уникального небольшого текста (короткое читабельное описание)

Откликнитесь если интересно. детали при переписке.