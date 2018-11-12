Парсер сайта

Привет!

Часть 1:

1- Нужно спарсить сайт: wikitravel.org.

2- на моем сервере развернуть www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki

3- Все спарсенные данные со всей структурой перенести туда

Часть 2:

1- парсер раз в 1 неделю пробегается по сайту wikitravel.org и смотрит есть ли изменения.

2- если изменения есть выводить их мне (отдельная страница на сервере или гугл таблица)

От вас сроки и стоимость за каждый этап.

Моментальная оплата удобным для вас способом.