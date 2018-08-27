Доработка modx

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Имеется сверстанный сайт на modx в него нужно встроить новый функционал для одного из разделов для удобного наполнения рубрики. 

Кто хороша разбирается в modx – оставляйте заявки, напишу подробности.

MODX
7 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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