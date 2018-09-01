Сделать сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок253 просмотра

Доброго времени суток. Нужно создать сайт по клининговым услугам  (по типу - https://moidodyr-kiev.com/). 

Страницы: О компании, Наши услуги , Прайс, Заказ услуги, Контакты, Партнёрам.

Пишите примерную цену и сроки.

WordPress
7 лет назад
vl_storozhenko
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

igor_easy_site
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$100
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик отличный! Четкое задание + обсудили все моменты по сайту вместе. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

igor_easy_site
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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