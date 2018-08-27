Доделать проект : Форма заявки + передача по API

Проект сделан частично.

Необходимо с сайта передавать заявки по API. Документацию прилагаю, обязательные параметры там отмечены галочкой, их 9. (8 пользователь заполняет и 1 передаем сами) Больше не нужно.

Также необходимо сверстать саму форму заявки (должна быть адаптивной)

Пример формы - https://prnt.sc/kh0era

Сайт на MODx evo

Сниппеты для получения регионов и обработки были написаны. Дальше человек "пропал"