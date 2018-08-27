Ряд правок в существующем шаблоне Opencart

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Добрый день, Уважаемые фрилансеры

Есть ряд правок в существующем шаблоне Opencart

ТЗ текстовое прикрепил https://yadi.sk/i/4jDtZ4Yt3abWbH

нужен человек , который сядет и оперативно решит задачи

Оплата по факту

бюджет 3000 по факту

Opencart
7 лет назад
sajtpro100
Олег 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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