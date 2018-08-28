Нужен прогер на PHP

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Закрыт7 заявок217 просмотров

Имеется сайт на системе управления DJem.  Почитать о ней можно тут http://djem.ru/know/manual/developer/phpdjem/ 

Нужно доработать некоторые моменты на сайте.  Чтоб было легче разобраться, то имеется сайт где все это работает на пхп,  нужно чтоб и на другом сайте по такому же принципе все работало.

PHP
7 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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