Интеграция верстки и нового дизайна в интернет-магазин БИТРИКС. Не должно быть ошибок, все должно работать быстро, валидный код. Все как часики без глюков. 1) главная, каталог, карточка товара 2) корзина, оформление корзины, контакты, сравнение 3) ...
Нужен прогер на PHP
Имеется сайт на системе управления DJem. Почитать о ней можно тут http://djem.ru/know/manual/developer/phpdjem/
Нужно доработать некоторые моменты на сайте. Чтоб было легче разобраться, то имеется сайт где все это работает на пхп, нужно чтоб и на другом сайте по такому же принципе все работало.
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