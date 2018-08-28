Нужен прогер на PHP

Имеется сайт на системе управления DJem. Почитать о ней можно тут http://djem.ru/know/manual/developer/phpdjem/

Нужно доработать некоторые моменты на сайте. Чтоб было легче разобраться, то имеется сайт где все это работает на пхп, нужно чтоб и на другом сайте по такому же принципе все работало.