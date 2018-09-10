Реализовать автоматический импорт записей на Wordpress

Уважаемые разработчики,

на двух действующих сайтах WP нужно реализовать плагин для импорта записей с XMl-фида в автоматическом режиме. Необходимо учесть:

Импортировать нужно все данные об объекте (изображения, цену, адрес, все характеристики)

Каждые 2-3 часа должны происходить актуализация всех измененных данных, в том числе фотографий

Формат полей импортированных значений должен позволять использовать их в имеющейся форме поиска (т.е. если поле предполагает определенный набор значений в XML-фиде, то в админке, в таксономиях, значения должны выводиться в формате списка)

Актуализация данных должна происходить путем замены неактуальных данных — не нужно удалять весь каталог объектов полностью перед каждым импортом и закачивать его снова.

Должны быть возможность задать в плагине условия-исключения — какие объекты не нужно импортировать (например, тип объекта, площадь=x и пр.).

В админке нужен простой раздел Лог, в котором будет выводиться время и статус последнего импорта.

Если 4-й пункт существенно влияет на цену работу, то можно реализовать его вручную единожды в коде.

На обоих сайтах уже есть импорт записей, но он ручной и из XML-файла. Также изменилась структура фида.

Для обоих сайтов нужен одинаковый плагин, отличия будут заключаться лишь в том, какие объекты должны импортироваться на один и на второй сайт (см. п4). Сайты одинаковые.

Результат нужен к 31.08-2.09.

Оплата сразу после проверки.