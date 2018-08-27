Настроить google электронная торговля

Всем привет. Есть ИМ на modx revo. Установлены яндекс метрика и google analytics через google таг менеджер.

Надо

1. Все необходимо внедрить через Google tag manager

2. Прописать 3 цели в яндекс метрике и google analytics(Добавление товара в корзину, Страница Оформление, успешная покупка

3. Настроить корректную отправку данны в гугл электронная коммерция. Мне необходимо передавать данные - 1. Категория/подкатегория 2. Артикул 3. Бренд 4. Название 5. Цена

4. То же самое настроить в яндекс электронной коммерции.