Настроить яндекс турбо на WP

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Завершен3 заявки148 просмотров

Требуется настроить турбо страницы на сайте wordpress, есть плагин, но не смог настроить. Сайт vip-dublikat.ru/

Указывайте цену.

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WordPress
7 лет назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
Все отлично !!!!
Всё отлично!

Заявки фрилансеров

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад