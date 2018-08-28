Здравствуйте. На сайте http://aschool.live-master.kz/ нужно исправить некоторые баги: 1. на мобильной версии именно на андроиде почему в графе возраст показываются цифры длинные. Фильтр работает через плагин. 2. на мобильной версии именно на андроиде при ...
Скачивание прайсов для интернет магазина на OpenCart
Версия ocStore 2.3.0.2.3
Cделать возможность выгрузки прайса в Эксэль с сайта с картинками(фото должны быть как на сайте с водными знаками, водный знак накладывается модулем), их надо маленькими и ужать, чтобы прайс весил не много.
Скачивание прайсов доступен, только пользователям из группы "проверенные" после авторизации, желательно статистику, чтобы было видно кто и когда выкачивал прайсы(также как отражаются авторизации пользователей в админке)
Сайт gonkopt.ru
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