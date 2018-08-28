Скачивание прайсов для интернет магазина на OpenCart

Версия ocStore 2.3.0.2.3

Cделать возможность выгрузки прайса в Эксэль с сайта с картинками(фото должны быть как на сайте с водными знаками, водный знак накладывается модулем), их надо маленькими и ужать, чтобы прайс весил не много.

Скачивание прайсов доступен, только пользователям из группы "проверенные" после авторизации, желательно статистику, чтобы было видно кто и когда выкачивал прайсы(также как отражаются авторизации пользователей в админке)

Сайт gonkopt.ru