Скачивание прайсов для интернет магазина на OpenCart

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Закрытнет заявок96 просмотров

Версия ocStore 2.3.0.2.3 

Cделать возможность выгрузки прайса в Эксэль с сайта с картинками(фото должны быть как на сайте с водными знаками, водный знак накладывается модулем), их надо маленькими и ужать, чтобы прайс весил не много.  

Скачивание прайсов доступен, только пользователям из группы "проверенные" после авторизации, желательно статистику, чтобы было видно кто и когда выкачивал прайсы(также как отражаются авторизации пользователей в админке) 

Сайт gonkopt.ru

ocStoreOpencart
7 лет назад
Veprov
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров