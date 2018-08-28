Небольшие доработки на CS-Cart Интернет Магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок135 просмотров

У нас есть готовый интернет магазин на CS-Cart

Нужно сделать эти пункты

Подробное тз заданий на гугл док 

https://docs.google.com/document/d/1Q2teQqHfOkWW1uSrIImO0-kjRMdhOeedEvfao-IVwZk/edit?usp=sharing

Для просмотра лучше его скачайте в PDF , так как там есть картинки, и через онлайн они могут не сразу подгрузится.  

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров