Небольшие доработки на CS-Cart Интернет Магазина

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Нужно сделать эти пункты

Подробное тз заданий на гугл док

https://docs.google.com/document/d/1Q2teQqHfOkWW1uSrIImO0-kjRMdhOeedEvfao-IVwZk/edit?usp=sharing

Для просмотра лучше его скачайте в PDF , так как там есть картинки, и через онлайн они могут не сразу подгрузится.