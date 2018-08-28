Ищем человека со знанием Jquery + GTM + GA для донастройки системы аналитики на сайте Детальное ТЗ https://goo.gl/zb1thh
Доработка .htacess
На данный момент с помощью регулярных выражений настроены 301 редиректы - c http на https, с www на без www,cтраницы без / на /
Необходимо добавить с .php на без php для папок (transport, raspisanie-elektrichek) с сохранением редиректов выше.
Заявки фрилансеров
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