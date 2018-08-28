Доработка .htacess

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Закрыт3 заявки163 просмотра

На данный момент с помощью регулярных выражений настроены 301 редиректы - c http на https, с www на без www,cтраницы без / на /

Необходимо добавить с .php на без php  для папок (transport, raspisanie-elektrichek) с сохранением редиректов выше.

PHP
7 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров