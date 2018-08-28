Разработка портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок113 просмотров

Разработка портала Техническое задание тут по ссылочке https://goo.gl/zeUirb 

От вас жду расписаного процесса работы и вопросы по проекту по пунктам 1) 2 ) 3)  Бюджет и сроки от и до можно и приблизительно а можно и конкретную точную утвержденную цифру

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров