На данный момент с помощью регулярных выражений настроены 301 редиректы - c http на https, с www на без www,cтраницы без / на / Необходимо добавить с .php на без php для папок (transport, raspisanie-elektrichek) с сохранением ...
Программирование на Webasyst
Был сделан новый дизайн для сайта https://goo.gl/CAzkVz Сверстанные макеты установить и запрограмировать на Webasyst ниже макеты
http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/index.html
http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/card.html
http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/cataloge.html
http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/contacts.html
http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/delivery.html
http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/product%20card.html
От вас жду сроки и бюджет вопросы по проекту и процесс разработки спасибо огромное жду от вас ответа!
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