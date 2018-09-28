Программирование на Webasyst

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Завершен1 заявка136 просмотров

Был сделан новый дизайн для сайта https://goo.gl/CAzkVz Сверстанные макеты установить и запрограмировать на Webasyst  ниже макеты 

http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/index.html

http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/card.html

http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/cataloge.html

http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/contacts.html

http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/delivery.html

http://syrotyuk97.000webhostapp.com/delivery/product%20card.html

От вас жду сроки и бюджет вопросы по проекту и процесс разработки спасибо огромное жду от вас ответа!

Webasyst
7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$200
8 дней
Escrow
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад