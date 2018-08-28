Парсинг контента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки89 просмотров

Необходим парсинг контента с сайта донора на сайт.

Сайт на платформе битрикс. 

Условия, сроки и оплата обговариваются индивидуально.

7 лет назад
Veselov_Nikita
Никита 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров