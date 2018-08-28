Доработка визуального компонента Power BI Matrix

Добрый день, ищу разработчика для платной консультации по доработке визуала Матрица.

Кратко о задаче: Требуется добавить в матрицу порграммный столбец с кнопками (либо чек/боксами), по нажатию кнопок будет отправляться POST запрос на наш rest api сервис. При загрузке данных в матрицу надо отправлять GET запрос по заполнению программного столбца данными.

Требуется либо платная консультация, либо доработка компонента. Либо, если нельзя вмешаться в код оригинального компонента "матрица" предложить свое решение (opensource, разработка с нуля и тп)