Доработка визуального компонента Power BI Matrix

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Закрытнет заявок76 просмотров

Добрый день, ищу разработчика для платной консультации по доработке визуала Матрица.  

Кратко о задаче: Требуется добавить в матрицу порграммный столбец с кнопками (либо чек/боксами), по нажатию кнопок будет отправляться POST запрос на наш rest api сервис. При загрузке данных в матрицу надо отправлять GET запрос по заполнению программного столбца данными.  

Требуется либо платная консультация, либо доработка компонента. Либо, если нельзя вмешаться в код оригинального компонента "матрица" предложить свое решение (opensource, разработка с нуля и тп) 

7 лет назад
sokipefip
Сокол 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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