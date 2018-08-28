Исправить bug в приложении c камерой под Android 6, 7

С Android 8 все работает норм. Нажимаю на плюс что бы сдать фото и попадаю на activity с preview. Внизу кнопка что бы сделать снимок. Делаю снимок и появляется 2 кнопки с неподвижной картинкой-фото, которую я тоько что сделал. 1 – сделать повторное фото, 2 – сохранить то что я снял и вижу на картинке неподвижной. Нажимаю на первую – сново могу сделать новой фото и по циклу, нажимаю вторую что бы сохранить – перехожу на первое activity и показываю картинку. Все нормально работает Android 8. Нужно добиться такого же функционала на 6 и 7 версии.

https://drive.google.com/drive/folders/1c4B2A1clsG0MR7eVzrNu6tKgUuBWlleH