Есть сайт http://luxemix.ru/ На сайте имеется раскраска, написанная на Flash: http://luxemix.ru/tilesconfigurator/index.html Нужно переложить ее на Canvas и переструктурировать наподобие вот этого конфигуратора: https://www.mosaicdelsur.com/simulador-suelo-hidraulico-personalizado/index.php Владелец сайта должен иметь возможность менять (добавлять и удалять) ...
Исправить bug в приложении c камерой под Android 6, 7
С Android 8 все работает норм. Нажимаю на плюс что бы сдать фото и попадаю на activity с preview. Внизу кнопка что бы сделать снимок. Делаю снимок и появляется 2 кнопки с неподвижной картинкой-фото, которую я тоько что сделал. 1 – сделать повторное фото, 2 – сохранить то что я снял и вижу на картинке неподвижной. Нажимаю на первую – сново могу сделать новой фото и по циклу, нажимаю вторую что бы сохранить – перехожу на первое activity и показываю картинку. Все нормально работает Android 8. Нужно добиться такого же функционала на 6 и 7 версии.
https://drive.google.com/drive/folders/1c4B2A1clsG0MR7eVzrNu6tKgUuBWlleH
Заявки фрилансеров
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