Добрый день, ищу разработчика для платной консультации по доработке визуала Матрица. Кратко о задаче: Требуется добавить в матрицу порграммный столбец с кнопками (либо чек/боксами), по нажатию кнопок будет отправляться POST запрос на наш rest ...
Парсер приложений
Всем привет. Нужен парсер приложений из Apple Store. Парсить будем по ключевым словам.
Оставляйте контакты. и стоимость реализац
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