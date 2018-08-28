Быстрый скрипт/программа для обработки события на сайте

Добрый день, нужно при появлении информации на сайте (появлется без презагрузки страницы) сделать несколько нажатий по элементам сайта. Ось: Windows 10.

Подробное ТЗ тут онлайн. Основное можно понять, пробежав глазами картинки и выделенный текст:

https://docs.google.com/document/d/1QQawgz7ea-xX-EamqHKQQ45fvmQhcW7CjUUjAO0nQlw/edit?usp=sharing

От вас в заявке обязательно:

1) Текст выделенный зеленым из онлайн документа

2) Цена (конкретно или границы)

3) Сроки

4) (необязательно) Возможные нюансы, который я не указал, а вам нужны