Сделать парсер

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Закрыт9 заявок138 просмотров

нужно перенести большое количество товара с одного сайта на другой

http://its-astana.kz/ на этот сайт

с этого сайта http://ets-ural.ru/ все товары в каталоге

некоторые уже есть на новом сайте

7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров