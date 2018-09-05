Необходимо поправить форму заказа. Реализована на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки169 просмотров

Добрый день!

Есть несложная форма заказа на сайте. В последнее время перестала работать на многих яблочных устройствах, при этом на более ранних версиях прошивок айфонов и маков работает нормально.

PHP
7 лет назад
irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
39 минут назад
7 лет назад
$20
1 день
Задача выполнена, при том что она была не самая приятная, потому как нужно было переделывать чужие ошибки, но Роман справился, за что ему больше спасибо. Было приятно поработать, думаю будем и дальше продолжать.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
39 минут назад
7 лет назад

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