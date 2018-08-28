Php скрипт для битрикс

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки122 просмотра

Есть корпортал битрикс24 (спец машина для разработки)

нужен агент который суточно проверяет появление в базе новых телефонных номеров,

потом проверяет историю были ли по каждому номеру отправки смс , если не

было делает через вызов метода (уже написан) отправку смс сообщения, и

пишет результаты отправки в таблицу истории отправок смс.

PHP
7 лет назад
serguey_issakov
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров