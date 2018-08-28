Php скрипт для битрикс

Есть корпортал битрикс24 (спец машина для разработки)

нужен агент который суточно проверяет появление в базе новых телефонных номеров,

потом проверяет историю были ли по каждому номеру отправки смс , если не

было делает через вызов метода (уже написан) отправку смс сообщения, и

пишет результаты отправки в таблицу истории отправок смс.