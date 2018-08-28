Починить выгрузку на сайте

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Закрыт4 заявки110 просмотров

Есть готовый интернет-магазин на OpenCart на котором настроена выгрузка товаров из оптового прайса, который выгружается на сервер магазина. Выгрузка работает с рядом ошибок: 

1. Выгрузка по расписанию не всегда добавляет товары на сайт 

2. Не скрываются карточки с нулём товаров  

Надо это поправить и подробнее расписать про работу модуля в целом. Бюджет по договорённости. Пишите скину ссылку на магазин и доступ в админку.

Opencart
7 лет назад
hubii-network
Дмитрий 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров