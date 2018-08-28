Починить выгрузку на сайте

Есть готовый интернет-магазин на OpenCart на котором настроена выгрузка товаров из оптового прайса, который выгружается на сервер магазина. Выгрузка работает с рядом ошибок:

1. Выгрузка по расписанию не всегда добавляет товары на сайт

2. Не скрываются карточки с нулём товаров

Надо это поправить и подробнее расписать про работу модуля в целом. Бюджет по договорённости. Пишите скину ссылку на магазин и доступ в админку.