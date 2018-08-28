Оформление заказа как в petrovich.ru

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Закрыт2 заявки162 просмотра

На сайте rskmaerket.ru (opencart.pro 2.1.0.1) 

Надо сделать доставку как на petrovich.ru 

Указывайте цену и сроки обязательно!!! 

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7 лет назад
sokipefip
Сокол 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров