Доработать сайт

1 Товар в категории: добавить описание товара (т.е. должнобыть: название, описание,выбор тощины и размера пиццы https://www.papajohns.ru/ иссылка "Изменить ингридиенты") - Нет описания и ссылки "Изменить

ингридиенты" http://skrinshoter.ru/s/250818/fX2Axq5s?a

2 Нужен фильтр пицц, как https://www.papajohns.ru/ слева, но использовать для этого обычный фильтр,только что бы выбор выпадал: Пица с пиперони, луком, шампиньонами и т.д. (прямо

как на этом сайте)

3 В карточке товара: ширина фото маловата, вотскрин из ТЗ https://prnt.sc/kgy0ne Можно любое фото сейчас поставить, просто , чтобы видно было, что ширина та , которая нужна

4 Хорошо бы до Общего описания и отзывовпоставить блок Рекомендуем: к пицце это будут например "Напитки"

"Десерты" - Это в карточке товара

5 Нужна возможность скрыть блок вкладок"Описание, отзывы и рекомендуем"

6 Оформление заказа. Я вам высылал вот этотскрин: http://skrinshoter.ru/s/250818/qAiMAwgi?a Посмотрите, в блоке "имя" надонаписать "Как вас зовут?", вместо "телефон" - "Номер

телефона" и раскрывающийся блок для регистрации (если человек хочет

зарегистрироваться) а в регистрации оставляем только эти поля: http://skrinshoter.ru/s/240818/pbc0ItjL?a