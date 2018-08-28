Нужна программа чекер мобильных номеров на наличие VIBER Пишите цены и сроки на разработку с ноля. Или на уже готовые варианты программ.
Доработать сайт
1 Товар в категории: добавить описание товара (т.е. должнобыть: название, описание,выбор тощины и размера пиццы https://www.papajohns.ru/ иссылка "Изменить ингридиенты") - Нет описания и ссылки "Изменить
ингридиенты" http://skrinshoter.ru/s/250818/fX2Axq5s?a
2 Нужен фильтр пицц, как https://www.papajohns.ru/ слева, но использовать для этого обычный фильтр,только что бы выбор выпадал: Пица с пиперони, луком, шампиньонами и т.д. (прямо
как на этом сайте)
3 В карточке товара: ширина фото маловата, вотскрин из ТЗ https://prnt.sc/kgy0ne Можно любое фото сейчас поставить, просто , чтобы видно было, что ширина та , которая нужна
4 Хорошо бы до Общего описания и отзывовпоставить блок Рекомендуем: к пицце это будут например "Напитки"
"Десерты" - Это в карточке товара
5 Нужна возможность скрыть блок вкладок"Описание, отзывы и рекомендуем"
6 Оформление заказа. Я вам высылал вот этотскрин: http://skrinshoter.ru/s/250818/qAiMAwgi?a Посмотрите, в блоке "имя" надонаписать "Как вас зовут?", вместо "телефон" - "Номер
телефона" и раскрывающийся блок для регистрации (если человек хочет
зарегистрироваться) а в регистрации оставляем только эти поля: http://skrinshoter.ru/s/240818/pbc0ItjL?a
Заявки фрилансеров
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