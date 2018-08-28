Доработка функционала интернет-магазина (верстка+програм.)

обрый день. У нас есть большое задание по сайту vashbuket.com

Макеты предоставлю выбранному исполнителю.

Ждем вашей оценки по этим задачам – сумма и время.

1. Сделать форму заказа обратного звонка.

а) Всплывающее окно обратного звонка показано на макете pop_up_callback_01.psd . После отправки формы показывается Благодарственное сообщение, которое отображено в макете pop_up_callback_02.psd

б)Форма обратного звонка должна закрываться не только при нажатии на крестик, но и при нажатии на область вне формы.

в)Заказ звонка должен попадать в админку и приходить на почту

2. Сделать по макету корзину.

На макете cart_empty_01.psd показано как будет выглядеть пустая корзина. Кнопка Продолжить покупки ведёт на главную страницу.

На макете cart_full_01.psd показано как будет выглядеть корзина с товарами.

Под полем ваш телефон нужно добавить поле Телефон получателя (обязательное)

При нажатии на Текст в открытку появляется такое же поле как Комментарий к заказу.

При наведении на знак ? напротив Фотоотчет появляется надпись Мы сфотографируем получателя с букетом и отправим вам фото.

Все введенные пользователем данные видны нам в заказе, а так же в заказе должен приходить город (который был выбран у посетителя в шапке сайта).

Заказ должен попадать в админку и дублироваться на почту.

После оформления заказа пользователь попадает на страницу, которая отображена на макете thxforbuy_01.psd

Здесь выводится дата и время, когда должен быть доставлен заказ и адрес.

Страница успешного оформления заказа должна иметь статичный url.

3. Сделать по макету сравнение товаров.

Страница сравнения товаров отображена на макете sravnenue_tovarov_01.psd

Вместо столбцов количество цветков и вид цветов нужно сделать один столбец Состав букета, где будет выводиться его состав.

4. Сделать раздел избранное.

Лучше сделать этот раздел не так как он отражен на макете, а как в списке желаний в личном кабинете. Только эта страница будет доступна и не авторизованным пользователям. То есть не будет видно вкладок заказы, мой профиль, выйти. Просто сразу под заголовком будут идти товары.

5. Благодарственные сообщения и всплывающие окна

Сообщение после отправки комментария в блоге

Отображено на макете pop_comment_02.psd

Сообщение после подписки на рассылку

Отображено на макете pop_up_news_01.psd

Сообщение после отправки отзыва

Отображено на макете pop_up_otzuv_01.psd

Сообщение после отправки формы на странице свадебная флористика

Отображено на макете pop_up_photo_01.psd

Сообщение после отправки вопроса в разделе FAQ

Отображено на макете pop_up_questions_01.psd

Выплывающие подпункты меню

Отображено на макете pop_up_povod_01.psd

При наведении на пункт меню Повод выплывают подкатегории этого пункта, тоже самое пункт меню Цветы и так далее.

6. Адаптивная верстка всех страниц сайта

Сайт должен хорошо выглядеть на планшетах и смартфонах всех расширений. Макетов у нас нет. Соответственно нужно сделать просто на понимании, какие блоки на моб.версии убрать, какие оставить, чтобы вся основная информация была видна пользователям и сайтом было бы удобно пользоваться. В процессе мы можем что-то подправить