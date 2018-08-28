Доработка функционала интернет-магазина (верстка+програм.)

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обрый день. У нас есть большое задание по сайту vashbuket.com 

Макеты предоставлю выбранному исполнителю. 

Ждем вашей оценки по этим задачам – сумма и время. 

1. Сделать форму заказа обратного звонка.  

    а) Всплывающее окно обратного звонка показано на макете pop_up_callback_01.psd . После отправки формы показывается Благодарственное сообщение, которое отображено в макете      pop_up_callback_02.psd 

    б)Форма обратного звонка должна закрываться не только при нажатии на крестик, но и при нажатии на область вне формы.  

    в)Заказ звонка должен попадать в админку и приходить на почту  

2. Сделать по макету корзину. 

    На макете cart_empty_01.psd показано как будет выглядеть пустая корзина. Кнопка Продолжить покупки ведёт на главную страницу.  

    На макете cart_full_01.psd показано как будет выглядеть корзина с товарами. 

    Под полем ваш телефон нужно добавить поле Телефон получателя (обязательное) 

    При нажатии на Текст в открытку появляется такое же поле как Комментарий к заказу.  

    При наведении на знак ?  напротив Фотоотчет появляется надпись Мы сфотографируем получателя с букетом и отправим вам фото. 

    Все введенные пользователем данные видны нам в заказе, а так же в заказе должен приходить город (который был выбран у посетителя в шапке сайта).  

    Заказ должен попадать в админку и дублироваться на почту.  

    После оформления заказа пользователь попадает на страницу, которая отображена на макете thxforbuy_01.psd 

    Здесь выводится дата и время, когда должен быть доставлен заказ и адрес.  

    Страница успешного оформления заказа должна иметь статичный url.  

3. Сделать по макету сравнение товаров. 

    Страница сравнения товаров отображена на макете sravnenue_tovarov_01.psd 

    Вместо столбцов количество цветков и вид цветов нужно сделать один столбец Состав букета, где будет выводиться его состав.  

4. Сделать раздел избранное. 

    Лучше сделать этот раздел не так как он отражен на макете, а как в списке желаний в личном кабинете. Только эта страница будет доступна и не авторизованным пользователям. То есть не будет видно вкладок заказы, мой профиль, выйти. Просто сразу под заголовком будут идти товары.  

5. Благодарственные сообщения и всплывающие окна  

   Сообщение после отправки комментария в блоге 

   Отображено на макете pop_comment_02.psd 

   Сообщение после подписки на рассылку  

   Отображено на макете pop_up_news_01.psd 

   Сообщение после отправки отзыва  

   Отображено на макете pop_up_otzuv_01.psd 

   Сообщение после отправки формы на странице свадебная флористика  

   Отображено на макете pop_up_photo_01.psd 

   Сообщение после отправки вопроса в разделе FAQ 

   Отображено на макете pop_up_questions_01.psd 

   Выплывающие подпункты меню  

   Отображено на макете pop_up_povod_01.psd 

   При наведении на пункт меню Повод выплывают подкатегории этого пункта, тоже самое пункт меню Цветы и так далее.  

6. Адаптивная верстка всех страниц сайта 

   Сайт должен хорошо выглядеть на планшетах и смартфонах всех расширений. Макетов у нас нет. Соответственно нужно сделать просто на понимании, какие блоки на  моб.версии убрать, какие  оставить, чтобы вся основная информация была видна пользователям и сайтом было бы удобно пользоваться. В процессе мы можем что-то подправить

7 лет назад
ritamax1
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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