Нужно соединить CRM Битрикс 24 и Тинькофф Оплата. Подробности исполнителю, убедительная просьба отвечать на сайте в сообщения или ответы под предложением.
Доработка функционала интернет-магазина (верстка+програм.)
обрый день. У нас есть большое задание по сайту vashbuket.com
Макеты предоставлю выбранному исполнителю.
Ждем вашей оценки по этим задачам – сумма и время.
1. Сделать форму заказа обратного звонка.
а) Всплывающее окно обратного звонка показано на макете pop_up_callback_01.psd . После отправки формы показывается Благодарственное сообщение, которое отображено в макете pop_up_callback_02.psd
б)Форма обратного звонка должна закрываться не только при нажатии на крестик, но и при нажатии на область вне формы.
в)Заказ звонка должен попадать в админку и приходить на почту
2. Сделать по макету корзину.
На макете cart_empty_01.psd показано как будет выглядеть пустая корзина. Кнопка Продолжить покупки ведёт на главную страницу.
На макете cart_full_01.psd показано как будет выглядеть корзина с товарами.
Под полем ваш телефон нужно добавить поле Телефон получателя (обязательное)
При нажатии на Текст в открытку появляется такое же поле как Комментарий к заказу.
При наведении на знак ? напротив Фотоотчет появляется надпись Мы сфотографируем получателя с букетом и отправим вам фото.
Все введенные пользователем данные видны нам в заказе, а так же в заказе должен приходить город (который был выбран у посетителя в шапке сайта).
Заказ должен попадать в админку и дублироваться на почту.
После оформления заказа пользователь попадает на страницу, которая отображена на макете thxforbuy_01.psd
Здесь выводится дата и время, когда должен быть доставлен заказ и адрес.
Страница успешного оформления заказа должна иметь статичный url.
3. Сделать по макету сравнение товаров.
Страница сравнения товаров отображена на макете sravnenue_tovarov_01.psd
Вместо столбцов количество цветков и вид цветов нужно сделать один столбец Состав букета, где будет выводиться его состав.
4. Сделать раздел избранное.
Лучше сделать этот раздел не так как он отражен на макете, а как в списке желаний в личном кабинете. Только эта страница будет доступна и не авторизованным пользователям. То есть не будет видно вкладок заказы, мой профиль, выйти. Просто сразу под заголовком будут идти товары.
5. Благодарственные сообщения и всплывающие окна
Сообщение после отправки комментария в блоге
Отображено на макете pop_comment_02.psd
Сообщение после подписки на рассылку
Отображено на макете pop_up_news_01.psd
Сообщение после отправки отзыва
Отображено на макете pop_up_otzuv_01.psd
Сообщение после отправки формы на странице свадебная флористика
Отображено на макете pop_up_photo_01.psd
Сообщение после отправки вопроса в разделе FAQ
Отображено на макете pop_up_questions_01.psd
Выплывающие подпункты меню
Отображено на макете pop_up_povod_01.psd
При наведении на пункт меню Повод выплывают подкатегории этого пункта, тоже самое пункт меню Цветы и так далее.
6. Адаптивная верстка всех страниц сайта
Сайт должен хорошо выглядеть на планшетах и смартфонах всех расширений. Макетов у нас нет. Соответственно нужно сделать просто на понимании, какие блоки на моб.версии убрать, какие оставить, чтобы вся основная информация была видна пользователям и сайтом было бы удобно пользоваться. В процессе мы можем что-то подправить
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