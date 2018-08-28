Добрый день! Есть несложная форма заказа на сайте. В последнее время перестала работать на многих яблочных устройствах, при этом на более ранних версиях прошивок айфонов и маков работает нормально.
Интеграция по API Битрикс 24 и Тинькофф Оплата
Нужно соединить CRM Битрикс 24 и Тинькофф Оплата. Подробности исполнителю, убедительная просьба отвечать на сайте в сообщения или ответы под предложением.
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