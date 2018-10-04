Доработка Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки144 просмотра

Необходимо доработать Opencart 2, страницу товара. 

Товар имеет параметры: Длина, Ширина, Высота (заданы через опции). http://veles-wood.ru/plancket-listvennica

При выборе опции высчитывается цена за 1 штуку товара.

Нужно вывести ниже цену за 1м3. Формула вывода цены 1м3 = Цена за штуку / (Длина * Ширина * Высота)

1м2. Формула вывода цены 1м2 = Цена за штуку / (Длина * Ширина)

Opencart
7 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Отличная работа!
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад