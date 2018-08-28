Админ панель - управление Instagram ботами

Необходимо разработать приложение – сервис по управлению инстаграм-ботами, который должен позволять:

1. добавлять инстаграм ботов (аккаунты в инстаграм) в сервис,

- просматривать всех доступных ботов с выводом определенных параметров по каждому боту,

2. ставить задачи инстаграм – ботам (лайкинг, фоловинг, постинг, комментирование, отправка в директ...),

- создание кампаний , в рамках которых может быть много различных задач различным ботам,

3. просматривать статистику по кампаниям, по задачам, по ботам

- статистика по нашему взаимодействию с инстаграм аккаунтами,

- статистика по взаимодействию с нашими ботами.

Разработка должна вестись с использованием неофициального API Instagram.

Stack разработки: PHP, Laravel, Yii2, JS, MySQL

Желательно нужен человек, который уже имел опыт использования данной библиотеки – неофициального АПИ для instagram.