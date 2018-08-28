Админ панель - управление Instagram ботами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок139 просмотров

Необходимо разработать приложение – сервис по управлению инстаграм-ботами, который должен позволять: 

1. добавлять инстаграм ботов (аккаунты в инстаграм) в сервис,  

- просматривать всех доступных ботов с выводом определенных параметров по каждому боту, 

2. ставить задачи инстаграм – ботам (лайкинг, фоловинг, постинг, комментирование, отправка в директ...), 

- создание кампаний , в рамках которых может быть много различных задач различным ботам, 

3. просматривать статистику по кампаниям, по задачам, по ботам 

- статистика по нашему взаимодействию с инстаграм аккаунтами, 

- статистика по взаимодействию с нашими ботами. 

Разработка должна вестись с использованием неофициального API Instagram.  

Stack разработки: PHP, Laravel, Yii2, JS, MySQL 

Желательно нужен человек, который уже имел опыт использования данной библиотеки – неофициального АПИ для instagram.

JavaScriptLaravelMySQLPHPYii
7 лет назад
digital_channel
Алекс 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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