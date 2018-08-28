Устранить ошибку в оформлении заказа.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка175 просмотров

Старая версия EVO

На последнем клике при отправке заказа клиентом в инет-магазине вылезает такая ошибка:

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:

« PHP Parse Error »

PHP error debug

Error: include_once(manager/includes/controls/class.phpmailer.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory 

Error type/ Nr.: Warning — 2 

File: /*****/public_html/assets/snippets/eform/eform.inc.php 

Line: 434 

Line 434 source: include_once «manager/includes/controls/class.phpmailer.php»;

MODXPHP
7 лет назад
Cougar97
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Оперативно. Продолжаем работать.
Отличный заказчик, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад