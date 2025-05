Устранить ошибку в оформлении заказа.

Старая версия EVO

На последнем клике при отправке заказа клиентом в инет-магазине вылезает такая ошибка:

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:

« PHP Parse Error »

PHP error debug

Error: include_once(manager/includes/controls/class.phpmailer.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory

Error type/ Nr.: Warning — 2

File: /*****/public_html/assets/snippets/eform/eform.inc.php

Line: 434

Line 434 source: include_once «manager/includes/controls/class.phpmailer.php»;