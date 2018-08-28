Внесение корректировок на Wordpress Woocommerce

Всем привет! Требуется разработчик бэк-енд на вордпрессе интернет-магазин (вукоммерсе) для устранения недостатков в работе магазина и переделки пары функций.

Неопытных начинающих разработчиков просьба не беспокоить, работы примерно на 6 часов, а возможно и еще меньше.

Работа разделена на некоторые пункты, после выполнения каждого пункта оплата на карту или яндекс/вебмани.

Как заявку оформить?

1) Цену за 6 часов

2) 3 проекта, в которых Вы принимали участие вордпресс

3) Указать скайп