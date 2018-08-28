Front-end на проект интерактив на 1 странице

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Реализовать интерактив в интерфейсе редактирования курсов (интерфейс очень простой, буквально на несколько экранов). Основные действия  редактирование названий элементов, изменение порядка, сокрытие видимости, добавление уроков / видео / тестов. ТЗ здесь - https://docs.google.com/document/d/1WqyXoIT69oah1tMZ55zseUPIz351YnphL1yIV65S2aE/edit. Остальные детали обсуждаются с исполнителем.   

Серверная часть реализуется нами (в том числе практически полностью генерация исходных экранов), от исполнителя нужен ТОЛЬКО фронт.  

Проект реализуется в "песочнице", т.е. на мини-сайте. Исполнитель протоколирует / комментирует все изменения, вносимые в CSS-файлы проекта, JS-файлы проекта, а также в верстку для дальнейшего переноса нами на рабочую версию.

Технологии: только jQuery!

CSSJavaScriptjQuery
7 лет назад
elenoize
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров