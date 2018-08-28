Реализовать интерактив в интерфейсе редактирования курсов (интерфейс очень простой, буквально на несколько экранов). Основные действия редактирование названий элементов, изменение порядка, сокрытие видимости, добавление уроков / видео / тестов. ТЗ здесь - https://docs.google.com/document/d/1WqyXoIT69oah1tMZ55zseUPIz351YnphL1yIV65S2aE/edit. Остальные детали обсуждаются ...
Куча мусорных страниц
Добрый день!
Сайт на wordPress.
Не знаю когда началось но на сайте просто свалка мусорных страниц
Вот примеры:
https://vetdoctor.kiev.ua/garantii/3173643-51eos23ikv-w665/
https://vetdoctor.kiev.ua/services/684726/spetsialnoe-predlozhenie/
https://vetdoctor.kiev.ua/sinyushnost-u-koshki-tsianoz/tsianoz/
- мусорные страницы в индексе - http://joxi.ru/Y2LpyDaF933XE2
Почемуто изображения стали иметь свои отдельные страницы - http://joxi.ru/LmGq8pWueyyO8A
Это влияет на позиции сайта.
- в search console какие то пики сканирования! на сайте 350 стр со статьями а на сканировании 1800 - http://joxi.ru/l2Zn1YqSw665l2
В robots txt закрыл страницы содержащие short_tags
но
Две причины генерации мусора на сайте.
1) страницы теги short_tag
2) страницы изображения
Что нужно?
- нужно что бы весь мусор закрыт/удален/перестал генерироваться (для этого нужно найти причину по которой это происходит)
Способы решения проблемы:
первый - http://joxi.ru/KAxdVMkFMWWzBA сайт
второй - http://joxi.ru/GrqdzBaFQ11ejA сайт
третий - http://joxi.ru/VrwW3exHOBBlNr сайт (здесь намекают что это плагин yoast такую кашу заварил)
Кажется вот решение этой проблемы - http://joxi.ru/L21pvJBF8XX5ym (поставил НЕТ)
и вот post_tag - http://joxi.ru/GrqdzBaFQ11ojA
Оплата - договорная
Сроки - 1 день
Заявки фрилансеров
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