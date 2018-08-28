Куча мусорных страниц

Добрый день!

Сайт на wordPress.

Не знаю когда началось но на сайте просто свалка мусорных страниц

Вот примеры:

https://vetdoctor.kiev.ua/garantii/3173643-51eos23ikv-w665/

https://vetdoctor.kiev.ua/services/684726/spetsialnoe-predlozhenie/

https://vetdoctor.kiev.ua/sinyushnost-u-koshki-tsianoz/tsianoz/

- мусорные страницы в индексе - http://joxi.ru/Y2LpyDaF933XE2

Почемуто изображения стали иметь свои отдельные страницы - http://joxi.ru/LmGq8pWueyyO8A

Это влияет на позиции сайта.

- в search console какие то пики сканирования! на сайте 350 стр со статьями а на сканировании 1800 - http://joxi.ru/l2Zn1YqSw665l2

В robots txt закрыл страницы содержащие short_tags

но

Две причины генерации мусора на сайте.

1) страницы теги short_tag

2) страницы изображения

Что нужно?

- нужно что бы весь мусор закрыт/удален/перестал генерироваться (для этого нужно найти причину по которой это происходит)

Способы решения проблемы:

первый - http://joxi.ru/KAxdVMkFMWWzBA сайт

второй - http://joxi.ru/GrqdzBaFQ11ejA сайт

третий - http://joxi.ru/VrwW3exHOBBlNr сайт (здесь намекают что это плагин yoast такую кашу заварил)

Кажется вот решение этой проблемы - http://joxi.ru/L21pvJBF8XX5ym (поставил НЕТ)

и вот post_tag - http://joxi.ru/GrqdzBaFQ11ojA

Оплата - договорная

Сроки - 1 день