Разработка партнерки

Интересует разработка партнерской программы по типу e-pay.club/ (такого же плана).

Дизайн делать не надо, дизайн и верстка на нас.

Грубо говоря нужен такой же сервис.

В кратце: это партнерка где с одной стороны инфобизнесмены размещают свои инфокурсы, с другой стороны это партнеры, которые пригоняют трафик

на курсы, и прямо на сайте их оплачивают.

После освного функционала будут добавляться новые функции, базу берем за e-pay.club

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