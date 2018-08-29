Переверстать внутренний раздел сайта на NetCat

Необходимо переверстать внутренний раздел сайта в соответствии с новым дизайном.

Раздел представляет собой следующее:

- текстовый блок с картинкой (данный функционал уже заложен на сайте, нужно просто привести в нужный вид)

- список подуслуг с ценой и описанием каждая (данного функционала в чистом виде нет, нужно сделать чтобы это всё редактировалось из админки)

- список привязанных к услуге элементов (данный функционал уже заложен на сайте, нужно просто привести в нужный вид).

Все подробности конечно вышлю.