Web-программист , разработка для wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Подробности в приложенном файле.  

Разработка формы регистрации для wordpress со своей логикой заполнения доп.реквизитов профиля пользователя.  

Разработка формы с картой и выводом пользователей на карте с отбором.

WordPress
7 лет назад
ritamax1
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров