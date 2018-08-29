Требуется внести правки на сайт controlx.ru. 1. Обновить Joomla до последней версии 2. Внести изменения в соответствии с макетами: https://yadi.sk/d/gRZOWugE3aBPSe, а конкретнее: 2.1 Выполнить редизайн шапки - версткуи интеграцию с системой управления сайтом, ...
Web-программист , разработка для wordpress
Подробности в приложенном файле.
Разработка формы регистрации для wordpress со своей логикой заполнения доп.реквизитов профиля пользователя.
Разработка формы с картой и выводом пользователей на карте с отбором.
Заявки фрилансеров
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