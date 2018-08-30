Перенастроить прием платежей на нашем сайте

Приветствую! Для продажи инфо-курсов используем свой сайт duo-pay.com, который когда-то был сделан под заказ.

В качестве платежного шлюза использовался Pay-Trio.com. Некоторое время назад они приостановили поддержку этого продукта и опубликовали новый - Piastrix.com

Новый протокол на 90% повторяет функционал Pay-trio

Я предоставлю все доступы, необходимо будет перенастроить все данные и ключи Api для корректной работы. Всю документацию и т.д - предоставлю.

Необходим человек с высокой репутацией, которому без страха можно будет дать доступ для работы.